«Повергло нас в ужас»: сибирячку напугал клубок червей внутри селедки

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:11:31+03:00

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Жительница Новосибирска захотела полакомиться селедкой. Она купила целую рыбу, но вскрыв ее, была в шоке: морской деликатес оказался с сюрпризом. Рыба просто кишела гельминтами — они сплелись в чернеющий клубок у нее внутри. Крайне неаппетитную находку сибирячка засняла на видео и выложила в группу «Ревизорро Новосибирск».

— Никогда не думала, что такое может быть. Селедка, как ни странно, была свежая, но то, что было внутри, повергло нас в ужас. Естественно, мы ее выкинули. Будьте осторожны, приобретая подобный продукт, — предупредила женщина.

Один из подписчиков группы предположил, что сельдь была заражена аскаридами.

Юрист Константин Зиновьев отметил, что если покупатель купил некачественный продукт, его должны обменять на аналогичный, либо вернуть деньги. В противном случае — обращение в суд. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.

Отвратительная картина: в селёдке оказалась куча паразитов.

ИСТОЧНИК KP.RU