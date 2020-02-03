2020-02-03T05:58:45+03:00
Происшествия

В Минздраве рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при обрушении крыши в кафе Академгородка

Мужчина и девушка были прооперированы
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Минздраве рассказали о пострадавших после обрушения крыши в кафе. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиВ Минздраве рассказали о пострадавших после обрушения крыши в кафе. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

Пострадавших под обломками рухнувшей крыши кафе в Академгородке, в понедельник, 3 февраля переведут из реанимации в обычную палату. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель пресс-службы областного минздрава Светлана Шуваева.

— Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Молодые люди в сознании, — прокомментировали в ведомстве.

После ЧП двоих пациентов, которых спасатели достали из-под обломков, госпитализировали и прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени.

Напомним, в ночью на 2 февраля в новосибирском Академгородке случилась трагедия. Во время вечеринки в полузаброшенном здании обвалилась крыша пристройки — это была часть гардероба. Во время ЧП там находились пять человек. Двое были доставлены в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой, одна девушка погибла. Жертва ЧП — Туяна Прушенова, студентка Новосибирского медицинского университета. Девушка было 22 года, оставалось доучиться — 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организатор вечеринки, где рухнула крыша, задержан.

27-летний мужчина — главный подозреваемый. (подробнее)

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша.

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией. (подробнее)

«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня».

Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла. (подробнее)

«Это была ее первая тусовка»: знакомый рассказал о девушке, погибшей под завалами нелегального ночного клуба.

Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крыша рухнула на посетителей кафе в Академгородке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Повергло нас в ужас»: сибирячку напугал клубок червей внутри селедки
В Минздраве рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при обрушении крыши в кафе Академгородка
«Унизительно и обидно до слез»: женщину-инвалида не пустили в семейный центр на день рождения дочки
Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск
«Сзади меня ждал сюрприз»: за кривое каре сибирячка заплатила как за модную стрижку
Уехал на работу и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего таксиста
Там было 50 тысяч рублей: в Новосибирске поймали подростка, укравшего у бабушки сумку с деньгами
«Боль от его потери не отпускает!»: рыжего кота, выпавшего из окна, ищут уже три года
«Жутко такое увидеть»: одна машина сбила, а вторая переехала пешехода в Новосибирске
Семьям жертв трагедии окажут поддержку: мэр Новосибирска принес соболезнования близким погибшей и пострадавших