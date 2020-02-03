В Минздраве рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при обрушении крыши в кафе Академгородка
Пострадавших под обломками рухнувшей крыши кафе в Академгородке, в понедельник, 3 февраля переведут из реанимации в обычную палату. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель пресс-службы областного минздрава Светлана Шуваева.
— Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Молодые люди в сознании, — прокомментировали в ведомстве.
После ЧП двоих пациентов, которых спасатели достали из-под обломков, госпитализировали и прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени.
Напомним, в ночью на 2 февраля в новосибирском Академгородке случилась трагедия. Во время вечеринки в полузаброшенном здании обвалилась крыша пристройки — это была часть гардероба. Во время ЧП там находились пять человек. Двое были доставлены в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой, одна девушка погибла. Жертва ЧП — Туяна Прушенова, студентка Новосибирского медицинского университета. Девушка было 22 года, оставалось доучиться — 6 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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