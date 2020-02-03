Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:18:15+03:00

Из Томска все рейсы направили в Новосибирск.

В воздушной гавани о причинах не говорят

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В новосибирский аэропорт «»Толмачево» экстренно перенаправлены все московские рейсы, направляющиеся в Томск. Самолеты находятся на запасном аэродроме. Аэропорт «Богашево» закрыт до 9 часов, рассказали КП-Новосибирск в справочной службе.

— Из Томска рейсы также задерживаются. Ближайший вылетит только в 11.30, — рассказали в аэропорту.

Причину сбоя в работе аэропорта в Томске назвать отказались. Из «Толмачево» пассажиры смогут направиться снова в Томск ближе к обеду.

ИСТОЧНИК KP.RU