2020-02-03T05:18:15+03:00
Общество

Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск

В воздушной гавани о причинах не говорят
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Из Томска все рейсы направили в Новосибирск.Из Томска все рейсы направили в Новосибирск.
Изменить размер текста:

В новосибирский аэропорт «»Толмачево» экстренно перенаправлены все московские рейсы, направляющиеся в Томск. Самолеты находятся на запасном аэродроме. Аэропорт «Богашево» закрыт до 9 часов, рассказали КП-Новосибирск в справочной службе.

— Из Томска рейсы также задерживаются. Ближайший вылетит только в 11.30, — рассказали в аэропорту.

Причину сбоя в работе аэропорта в Томске назвать отказались. Из «Толмачево» пассажиры смогут направиться снова в Томск ближе к обеду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Повергло нас в ужас»: сибирячку напугал клубок червей внутри селедки
В Минздраве рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при обрушении крыши в кафе Академгородка
«Унизительно и обидно до слез»: женщину-инвалида не пустили в семейный центр на день рождения дочки
Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск
«Сзади меня ждал сюрприз»: за кривое каре сибирячка заплатила как за модную стрижку
Уехал на работу и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего таксиста
Там было 50 тысяч рублей: в Новосибирске поймали подростка, укравшего у бабушки сумку с деньгами
«Боль от его потери не отпускает!»: рыжего кота, выпавшего из окна, ищут уже три года
«Жутко такое увидеть»: одна машина сбила, а вторая переехала пешехода в Новосибирске
Семьям жертв трагедии окажут поддержку: мэр Новосибирска принес соболезнования близким погибшей и пострадавших