Все рейсы из томского аэропорта экстренно отправили в Новосибирск
В воздушной гавани о причинах не говорят
Из Томска все рейсы направили в Новосибирск.
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В новосибирский аэропорт «»Толмачево» экстренно перенаправлены все московские рейсы, направляющиеся в Томск. Самолеты находятся на запасном аэродроме. Аэропорт «Богашево» закрыт до 9 часов, рассказали КП-Новосибирск в справочной службе.
— Из Томска рейсы также задерживаются. Ближайший вылетит только в 11.30, — рассказали в аэропорту.
Причину сбоя в работе аэропорта в Томске назвать отказались. Из «Толмачево» пассажиры смогут направиться снова в Томск ближе к обеду.
ИСТОЧНИК KP.RU