2020-02-03T04:57:29+03:00
Общество

«Сзади меня ждал сюрприз»: за кривое каре сибирячка заплатила как за модную стрижку

Мастер подстригла девушку всего за пять минут
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку возмутило кривое каре. Фото: revizor.nskСибирячку возмутило кривое каре. Фото: revizor.nsk
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Клиентка известного в Новосибирске салона красоты возмутилась тому, что ее криво подстригли. Причем за стрижку она заплатила как за сложную — 700 рублей. Об этом она рассказала в аккаунте revizor.nsk. Чтобы не быть голословной, девушка приложила фото своей стрижки.

— Я мелировала отросшие корни, меня черт дернул, и я спросила: «Может, успеете и стрижку мне сделать?». Конечно, она успела: стрижка-то продлилась минут 5. Она просто подстригла волосы ровным срезом, без учета наклона головы. Экзекуция закончилась. Но мне даже не дали зеркало, чтобы посмотреть, каков итог, когда пришла домой, сзади меня ждал сюрприз, — рассказывает возмущенная девушка.

В итоге за кривое каре сибирячка заплатила почти максимальную в салоне стоимость — 700 рублей.

— Я однажды так же подравнялась «Боб» с середины головы, получился горшок, — поделились своими неудачными походами к парикмахеру подписчики паблика.

Также люди посоветовали на месте проверять качество стрижки.

— Требуйте зеркало на месте, нет зеркала — попросите сфотать. Будьте настойчивы на месте — а не охайте после . По сути — на месте вам все понравилось, вы ушли , и ваше недовольство не имеет никакого значения — может, это вам муж выравнивал.

Салон, в котором неудачно подстригли девушку, извинился перед клиенткой и предложил все исправить.

— Мы проносим вам свои извинения за некачественную работу. Мы всегда несем ответственность за наши работы и обязательно исправим. Напишите, пожалуйста, ваш номер телефона и имя с вами свяжется управляющая,- написал представитель в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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