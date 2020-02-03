Уехал на работу и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего таксиста
В Новосибирске пропал 30-летний Добрынин Дмитрий Евгеньевич. Сейчас его ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк». Он уехал куда-то вечером больше двух недель назад и до сих пор не появлялся.
— Пропавший 17 января 2020 года, около 21:00, уехал на своем автомобиле Toyota Prius, красного цвета, г/н Е826НВ154RUS, из дома по улице Блюхера в Ленинском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — написали волонтеры в соцсетях.
Рост Дмитрия — 189 см, худощавое телосложение. Волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза зеленые.
Последний раз его видели в серой вязаной шапке, синей куртке «Аляска», синих джинсах и серых кроссовках.
Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина — таксист, он уехал на работу и не вернулся.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
ИСТОЧНИК KP.RU