2020-02-03T04:16:31+03:00
Общество

Уехал на работу и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего таксиста

Он не выходил на связь больше двух недель
Надежда РЫЖКИНА
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На мужчине была синяя куртка «Аляска». Фото: ПСО «Маяк»На мужчине была синяя куртка «Аляска». Фото: ПСО «Маяк»
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В Новосибирске пропал 30-летний Добрынин Дмитрий Евгеньевич. Сейчас его ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк». Он уехал куда-то вечером больше двух недель назад и до сих пор не появлялся.

— Пропавший 17 января 2020 года, около 21:00, уехал на своем автомобиле Toyota Prius, красного цвета, г/н Е826НВ154RUS, из дома по улице Блюхера в Ленинском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — написали волонтеры в соцсетях.

Рост Дмитрия — 189 см, худощавое телосложение. Волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

Последний раз его видели в серой вязаной шапке, синей куртке «Аляска», синих джинсах и серых кроссовках.

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина — таксист, он уехал на работу и не вернулся.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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