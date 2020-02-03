2020-02-03T03:07:44+03:00
Общество

Там было 50 тысяч рублей: в Новосибирске поймали подростка, укравшего у бабушки сумку с деньгами

А еще внутри лежали два золотых кольца, но ничего при мальчике не было
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подросток выхватил у бабушки сумку с ценностями.Подросток выхватил у бабушки сумку с ценностями.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске полицейские поймали 14-мальчика: он выхватил у 61-летней бабушки сумку. Внутри было 50 тысяч рублей и два золотых кольца. Все произошло вечером по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.

— Потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя два часа. Как сообщила пенсионерка, в сумке находились 50 тысяч рублей, сотовый телефон и два золотых кольца. По данному факту дознавателем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре подростка поймали. Однако, он уже успел потратить 50 тысяч рублей, а кольца продал. Теперь драгоценности ищут полицейские, а мальчик дет суда под подпиской о невыезде. Также в правоохранительных органах проверяют, возможно, бабушка, не единственная жертва малолетнего воришки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Там было 50 тысяч рублей: в Новосибирске поймали подростка, укравшего у бабушки сумку с деньгами
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