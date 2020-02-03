«Жутко такое увидеть»: одна машина сбила, а вторая переехала пешехода в Новосибирске

3 Февр. 2020 2020-02-03T02:43:01+03:00

В Новосибирске пешеход два раза подряд попал под колеса авто. Фото: стоп-кадр

Изменить размер текста: A A

На проспекте Карла Маркса сбили пешехода. ДТП случилось поздно вечером в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщает подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Страшный момент сняла камера регистратора. Видео опубликовано в паблике. На кадрах видно, что двое мужчин переходят дорогу в неположенном месте. В темноте их почти невозможно различить.

— Один автомобиль подкинул, второй — проехался по нему, — сообщил паблику очевидец. — Пострадавший жив, увезла случайно проезжавшая «скорая». Реанимация прибыла через 5 минут.

На видео видно, что третья машина также чуть было не наехала на уже лежащего на дороге человека, но в последний момент успела затормозить.

Автомобилисты, на чьих глазах произошло жуткая авария, уверены, что пешеход сам виноват, что оказался под колесами автомобиля. Также они утверждают, что водители, которые наехали на человека, были напуганы.

— Жутко на такое смотреть, — прокомментировали подписчики паблика.

— Как можно переходить многоголосную дорогу не по пешеходному переходу, ночью и в темной одежде, а водителям теперь отвечать за это.

В Новосибирске пешеход два раза попал под колеса.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU