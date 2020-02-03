2020-02-03T02:58:41+03:00
Общество

«Боль от его потери не отпускает!»: рыжего кота, выпавшего из окна, ищут уже три года

Хозяйка не теряет надежды найти любимца
Надежда РЫЖКИНА
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У Степана особая примета — рыжее пятно справа возле носа. Фото: Елена ЮфкинаУ Степана особая примета — рыжее пятно справа возле носа. Фото: Елена Юфкина
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Сибирячка Елена Юфкина просит помочь ей найти своего любимца – рыжего кота Степку. В июне 2016 года он выпал из окна. Больше трех лет хозяева ищут его: они опросили немало людей, осмотрели все возможные места, постоянно пишут объявления в соцсети. Но кот по-прежнему не нашелся.

— Степа выпал из окна пятиэтажки в Чукотском 1-м переулке, выдавив при этом москитную сетку. Удачно приземлился на крышу магазина. Несмотря на раннее время, пять утра, я спустилась на первый этаж к квартире, под окнами которой и сидел Степан. Очень извиняясь за ранний визит недовольному соседу, попросила разрешить мне пройти к их окну на кухню и забрать кота, — рассказала хозяйка животного.

Сосед, однако, не пустил ее к себе в квартиру, а решил достать кота сам. Но Степан успел убежать. И где он гуляет сейчас, до сих пор можно только гадать.

— С тех пор мы опросили всех и обыскали, и обклеили все. Степан родился у нас и вырос, он просто наш которебенок. Просьба ко всем, кто увидит Степана, не проходить мимо! — просит Елена.

Подписчики группы «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» отправляли хозяйке фотографии котов, похожих на Степана, но каждый раз оказывалось — не он. По словам Елены, у нее дома живет еще три кота, но боль от потери рыжика так и не отпускает.

Если вы видели Степана, просьба позвонить по телефону 8-953-863-08-23, Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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