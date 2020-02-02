Список погибших посетителей кафе «Родня», которых нашли под завалами

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:28:43+03:00

Новосибирцы оказались под завалами пристройки. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

Страшная трагедия произошла в Новосибирске ночью во вторник, 2 февраля. Под завалами рухнувшей крыши оказались посетители кафе «Родня»: спасти, увы, удалось не всех.

Портал ren.tv публикует имена погибших и пострадавших:

Бутаева М., 22 года - пострадала

Наметов К., 20 лет - пострадал

Решетникова П., 20 лет - пострадала

Шитов Д., 19 лет - пострадал

Пруженова Т, 22 года – погибла

КП-Новосибирск разбирается в обстоятельствах произошедшей трагедии. Всех, кто был очевидцем произошедшего, просят связаться с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня»

Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным

Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU