Список погибших посетителей кафе «Родня», которых нашли под завалами
Страшная трагедия произошла в Новосибирске ночью во вторник, 2 февраля. Под завалами рухнувшей крыши оказались посетители кафе «Родня»: спасти, увы, удалось не всех.
Портал ren.tv публикует имена погибших и пострадавших:
Бутаева М., 22 года - пострадала
Наметов К., 20 лет - пострадал
Решетникова П., 20 лет - пострадала
Шитов Д., 19 лет - пострадал
Пруженова Т, 22 года – погибла
КП-Новосибирск разбирается в обстоятельствах произошедшей трагедии. Всех, кто был очевидцем произошедшего, просят связаться с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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