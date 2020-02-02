2020-02-02T10:28:43+03:00
Происшествия

Список погибших посетителей кафе «Родня», которых нашли под завалами

Травмы получили четыре человека, одна девушка погибла
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцы оказались под завалами пристройки. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Новосибирцы оказались под завалами пристройки. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Страшная трагедия произошла в Новосибирске ночью во вторник, 2 февраля. Под завалами рухнувшей крыши оказались посетители кафе «Родня»: спасти, увы, удалось не всех.

Портал ren.tv публикует имена погибших и пострадавших:

Бутаева М., 22 года - пострадала

Наметов К., 20 лет - пострадал

Решетникова П., 20 лет - пострадала

Шитов Д., 19 лет - пострадал

Пруженова Т, 22 года – погибла

КП-Новосибирск разбирается в обстоятельствах произошедшей трагедии. Всех, кто был очевидцем произошедшего, просят связаться с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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