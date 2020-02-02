«Снег чистили накануне» — заявляет охрана комплекса, где на людей обрушилась крыша

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:26:45+03:00

Кому принадлежит здание, где случился обвал до сих пор не известно

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Корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте, где этой ночью случилось ЧП. Крыша пристройки к кафе-бару упала на посетителей. Одна девушка погибла, четверо человек пострадали. В здании проходила молодежная вечеринка. По предварительным данным кафе-бар был нелегальным. О статусе заведения не смогли рассказать и охранники комплекса. Небольшой «загончик» находится на территории ФГУП ЖКХ Новосибирский научный центр.

— Здание вроде как никому не принадлежит. То ли его оформляли и оно числилось на балансе, то ли нет, — неопределенно говорит охрана.

Сейчас на месте завалов никого нет, все, что можно было разобрать, уже разобрано. Следователи возбудили дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В социальных сетях комментаторы дают такую информацию о статусе заведения:

— В общем, эта шарашкина контора там была нелегально, здание по документам числилось заброшенным, никакой документации на это заведение нет. Поэтому все правильно говорят — притон.

Организатор вечеринки удалил свою страничку в соцсетях.

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Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным

Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU