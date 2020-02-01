Студентка, попавшая в больницу с коронавирусом, летела в Тюмень через Новосибирск

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:48:52+03:00

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Студентка, которую госпитализировали в Тюмени с подозрением на коронавирус, летела из Китая домой через Новосибирск. Девушка пересела рейсом Пекин-Новосибирск, а после отправилась в Тюмень.

— Студентка 28 января приехала маршрутом Новосибирск в Тюмень. На девушке была защитная маска, а комнату общежития она не входила. Заведующая сразу же предоставила ей отдельное изолированное помещение, — сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменксой области. — После этого девушку уже отвезли в инфекционную больницу. Кроме того, люди, имевшие с ней близкий контакт также были госпитализированы.

В настоящее время, девушка находится в больнице. Ее состояние медики на сегодняшний оценивается как удовлетворительное.Все пробы ее анализов были направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске и в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса многие сибиряки досрочно вернулись из отпуска в Китае. Некоторые авиакомпании временно приостановили вылет своих самолетов в Поднебесну. В самом же Новосибирске уже было госпитализировано в несколько человек, у которых врачи подозревали коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU