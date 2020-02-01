В Ленинском районе произошло массовое ДТП: есть погибшие и пострадавшие

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:30:44+03:00

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Днем первого февраля в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Три столкнувшихся автомобиля практически полностью заблокировали движение на Димитровском мосту.

— Женщина за рулем Toyota Corolla ехала по проспекту Энергетиков со стороны площади Энергетиков в сторону Железнодорожного района. На дороге она столкнулась с автомобилем Lada Granta, который ехал с ней в одном направлении, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску. -Удар был такой силы, что обе машины выбросило на встречную полосу, где «Тойота» зацепила еще и Mazda 3.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ГИБДД и полиции. Фото: ГИБДД

В аварии пострадал 28-летний водитель «Мазды», которого доставили в больницу с различными травмами. Женщина, которая была за рулем «Тойоты», получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ГИБДД и полиции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU