Президент наградил новосибирского тренера и детского врача

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:01:15+03:00

Указ был подписан 30 января 2020 года

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Указом президента Владимира Путина двоим сибирякам были присвоены почетные звания. Такой награды удостоились спортивный тренер из Тогучина и детский невролог из Куйбышева.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Кочергину Александру Ивановичу — тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Тогучинского района «Тогучинская спортивная школа», Новосибирская область, — сообщается в указе. — За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации Бузениус Татьяне Владимировне, врачу детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница».

Отметим, что текст указа был опубликован на сайте правовой информации. Подписан он был 30 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU