2020-02-01T11:01:15+03:00
Общество

Президент наградил новосибирского тренера и детского врача

Указ был подписан 30 января 2020 года
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Указом президента Владимира Путина двоим сибирякам были присвоены почетные звания.Указом президента Владимира Путина двоим сибирякам были присвоены почетные звания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Указом президента Владимира Путина двоим сибирякам были присвоены почетные звания. Такой награды удостоились спортивный тренер из Тогучина и детский невролог из Куйбышева.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Кочергину Александру Ивановичу — тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Тогучинского района «Тогучинская спортивная школа», Новосибирская область, — сообщается в указе. — За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации Бузениус Татьяне Владимировне, врачу детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница».

Отметим, что текст указа был опубликован на сайте правовой информации. Подписан он был 30 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24