«Они очень напуганы»: волонтеры спасают два десятка кошек из отлова
В отлов доставили более 20 кошек, пойманных на промзоне в Кировском районе. Зоозащитники предполагают, что, вероятнее всего, такая огромная стая образовалась из-за парочки подкинутых на предприятие бывших домашних пушистиков.
— Из отлова мы забрали около 20 кошек, но, возможно, с зоны увезли гораздо больше. Кое-кого мы уже успели пристроить, но остальные успели уже буквально одичать за время, проведенное на промзоне и в отлове. Им нужно снова учиться доверять человеку, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Елена. — Все животные стерильны, обработаны, размножение стаи прекращено. Теперь мы ищем людей, которые готовы согреть маленькие испуганные сердечки.
Теперь для котиков ищут ответственных хозяев. Фото: Елена
Если вы готовы принять в свой дом одного из этих красавцев, вы можете связаться с волонтерами в группе приюта Вконтакте «Десятая жизнь». Зоозащитники отмечают, что любой из этих пушистиков как никто другой нуждается в любящем хозяине.
ИСТОЧНИК KP.RU