«Они очень напуганы»: волонтеры спасают два десятка кошек из отлова

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:15:45+03:00

Так выглядели пушистики до и после того, как их забрали к себе волонтеры. Фото: Елена

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В отлов доставили более 20 кошек, пойманных на промзоне в Кировском районе. Зоозащитники предполагают, что, вероятнее всего, такая огромная стая образовалась из-за парочки подкинутых на предприятие бывших домашних пушистиков.

— Из отлова мы забрали около 20 кошек, но, возможно, с зоны увезли гораздо больше. Кое-кого мы уже успели пристроить, но остальные успели уже буквально одичать за время, проведенное на промзоне и в отлове. Им нужно снова учиться доверять человеку, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Елена. — Все животные стерильны, обработаны, размножение стаи прекращено. Теперь мы ищем людей, которые готовы согреть маленькие испуганные сердечки.

Теперь для котиков ищут ответственных хозяев. Фото: Елена

Если вы готовы принять в свой дом одного из этих красавцев, вы можете связаться с волонтерами в группе приюта Вконтакте «Десятая жизнь». Зоозащитники отмечают, что любой из этих пушистиков как никто другой нуждается в любящем хозяине.

ИСТОЧНИК KP.RU