«Запасливая хозяюшка»: домашняя белка, прячущая орешки, позабавила соцсети

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:08:37+03:00

Белка Соня демонстрирует невероятную хозяйственность и бережливость, которой, порой, так не хватает каждому из нас. Фото: кадр из видео

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Пушистая звезда соцсетей белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, вновь радует своих поклонников забавными видео. На этот раз, в инстаграме появился ролик, в котором Соня демонстрирует невероятную хозяйственность и бережливость, которой, порой, так не хватает каждому из нас. Буквально за день видео собрало более четырех тысяч просмотров.

— Каждый день у Софи много дел: нужно все орешки спрятать, по комнате побегать, попрыгать, почистить шубку и немножечко покушать, — подписала видео Елена Ермакова.

Поклонники пушистой красавицы с ее хозяйкой согласились. Действительно, запасливая белочка может стать очень даже неплохим примером для подражания. А смотреть без умиления на то, как она прячет свои сокровища и вовсе не возможно:

— Запасливая хозяюшка.

— Правильно, главное — спрятать свое богатство.

— Можно смотреть вечно! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758111" frameborder="0"></iframe> Домашняя белка, прячущая орешки, позабавила соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU