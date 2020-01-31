Запись детей в первый класс в Новосибирске: сибиряки выстроились в очередь на Госуслугах

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:22:37+03:00

Новосибирские родители уже могут начать записывать своих детей в первый класс. Фото: Алексей ФОКИН

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Новосибирские родители уже могут начать записывать своих детей в первый класс. Подать заявление можно как лично, так и с помощью интернет-портала Госуслуги, на котором эта услуга стала доступна всем в ночь с 31 января на 1 февраля. Подать заявление можно до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.

Согласно правилам, школа может рассматривать заявление около 30 дней, а затем пригласит вас на собеседование. С собой в таком случае нужно взять паспорт или водительские права родителя или опекуна. Еще — свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка, при необходимости — опекуна. Семь дней эксперты будут сверять документы и затем зачислят дитя в первый класс.

Подать заявление можно как лично, так и с помощью интернет-портала Госуслуги. Фото: https://www.gosuslugi.ru

— Для обеспечения обучающихся дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях города Новосибирска в 2019 году введены в эксплуатацию здания МАОУ СОШ № 215 в микрорайоне «Чистая слобода» и МАОУ СОШ № 216 в микрорайоне «Плющихинский», каждое проектной наполняемостью 1 100 мест; пристройка к зданию МБОУ СОШ № 51, проектной наполняемостью 525 мест. Кроме того, для школы «Перспектива» осуществлен ремонт здания по улице Тополевая Октябрьского района, — сообщили в мэрии города Новосибирска.

Однако, несмотря на увеличение учебных мест в городе, все же, некоторые дети могут не попасть в желанную школу из-за отсутствия мест. В таком случае, родители могут обратиться в отдел образования администрации района (округа) для решения вопроса о направлении ребенка в другое образовательное учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU