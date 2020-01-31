2020-01-31T19:37:31+03:00
Общество

«Они буквально покрылись инеем»: 11 кошек выбросили на мороз после смерти их хозяйки

Волонтерам пока удалось спасти только восемь питомцев
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском в селе Новопичугово волонтеры спасли стаю замерзающих кошек. Фото: ЕленаПод Новосибирском в селе Новопичугово волонтеры спасли стаю замерзающих кошек. Фото: Елена
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Под Новосибирском в селе Новопичугово волонтеры спасли стаю замерзающих кошек. Оказалось, что около дюжины животных выгнали жить в уличный сарай родственники их умершей хозяйки.

— Одна из соседок подкармливала этих кошек, она же вышла и на зоозащитников, чтобы попросить о помощи. Мы приехали туда утром 30 января, и уже к обеду успели найти там восемь животных. Они сильно замерзли, буквально были покрыты инеем, поэтому спокойно дались в руки. Однако, трое все же сильно испугались и сбежали, но их мы тоже не оставим, приедем еще раз туда, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Елена. — Сейчас всех кошек мы отвезли в пункт льготной стерилизации в Новосибирске, а потом по нескольким передержкам. Заметно, что животные не дикие, поэтому после всех необходимых манипуляций могут быть переданы в руки новых хозяев.

Животные сильно замерзли, буквально были покрыты инеем, поэтому спокойно дались в руки. Фото: Елена

Животные сильно замерзли, буквально были покрыты инеем, поэтому спокойно дались в руки. Фото: Елена

Если вы готовы принять в свой дом одного из этих милых пушистиков, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-951-388-71-10 или написать сообщение в паблик Вконтакте «Десятая жизнь». Волонтеры приюта, по возможности, готовы помочь с доставкой питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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