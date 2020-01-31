2020-01-31T17:55:08+03:00
Общество

Несколько дней погибал в снегу: живодеры подстрелили ястреба и бросили его умирать

Раненая птица не могла летать и охотиться
Алена КУЛЕШОВА
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Ястреба-перепелятника обнаружили и собирались передать зоозощите неравнодушные сибиряки.Ястреба-перепелятника обнаружили и собирались передать зоозощите неравнодушные сибиряки.
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Новосибирские волонтеры не успели спасти ястреба, которого подстрелили охотники и бросили умирать на морозе. Травмированная птица не могла охотиться и погибла от голода и холода.

— Не успели мы найти машину, чтобы отвезти нашу птичку в город из области, как нам сообщили, что ястреб погиб буквально на руках у своих спасителей. Вот так вот жестоко одни калечат и губят, а другие готовы приложить все силы физические и финансовые, чтобы спасти жизнь, — сообщают волонтеры Центра реабилитации диких животных.

По словам зоозащитников, ястреба-перепелятника обнаружили и забрали с мороза неравнодушные сибиряки. Птица оказалась не только подстреленной, но и очень истощенной. Судя по всему, ястреба ранили охотники несколько дней назад, и он остался погибать на холоде с загнивающей раной, не в силах добыть себе пропитание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Несколько дней погибал в снегу: живодеры подстрелили ястреба и бросили его умирать
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