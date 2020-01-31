В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал подросток

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:32:03+03:00

Парня доставили в больницу для уточнения диагноза прямо с места ДТП

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Днем 31 января в Новосибирске столкнулись две иномарки. Пострадавшего в ДТП ребенка отвезли в больницу.

— Автомобиль Mitsubishi Outlander ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону площади Калинина, — сообщили в Новосибирском ГИБДД. — В один момент, он врезался в автомобиль Toyota Platz, который ехал в попутном направлении.

В аварии пострадал пассажир «Тойоты» — 17-летний подросток. Парня доставили в больницу для уточнения диагноза прямо с места ДТП.

Напомним, сегодня под Новосибирском «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем, и спровоцировала еще одну аварию. Пострадавшего в ДТП водителя иномарки госпитализировали. А Водитель «ГАЗели» скрылся с места аварии.На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, все обстоятельства и причины случившейся аварии.

Водитель «ГАЗели» устроил массовую аварию под Новосибирском: есть пострадавшие

Водитель «ГАЗели» скрылся с места ДТП (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU