В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал подросток
Днем 31 января в Новосибирске столкнулись две иномарки. Пострадавшего в ДТП ребенка отвезли в больницу.
— Автомобиль Mitsubishi Outlander ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону площади Калинина, — сообщили в Новосибирском ГИБДД. — В один момент, он врезался в автомобиль Toyota Platz, который ехал в попутном направлении.
В аварии пострадал пассажир «Тойоты» — 17-летний подросток. Парня доставили в больницу для уточнения диагноза прямо с места ДТП.
Напомним, сегодня под Новосибирском «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем, и спровоцировала еще одну аварию. Пострадавшего в ДТП водителя иномарки госпитализировали. А Водитель «ГАЗели» скрылся с места аварии.На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, все обстоятельства и причины случившейся аварии.
Водитель «ГАЗели» устроил массовую аварию под Новосибирском: есть пострадавшие
Водитель «ГАЗели» скрылся с места ДТП (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU