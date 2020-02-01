«Передвигается ползком»: новосибирцы спасают парализованную хаски

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:41:35+03:00

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Врачи спасли покалеченную хаски по кличке Джетта, которую нашли на Кузбассе под Новый год. Собаку сбила машина, и она ползала на передних лапах: в ветклинике ей выпрямили позвоночник и посадили на коляску. Теперь новокузнечане пытаются поставить животное на ноги.

Молодая хаски из Кузбасса стала жертвой ДТП вечером 31 декабря — и получила шанс снова стать на ноги в новогоднюю ночь. Волонтеры подобрали собаку и посетили две ветклиники, гдеим посоветовали одно и то же - направить животное в Новосибирск. Ветеринары клиники «Бэст» провели сложную операцию по выпрямлению позвоночника — но реабилитация только началась.

Хаски приобрели коляску для задних лап, но она не подошла по размеру, и животное стало ползать.

— Джетта стала очень быстрой и сильной, недавно выбила косяк дверной в доме. Она очень тяжелая, весит больше 24 кг. После прогулки я остаюсь без сил, потому что ношу ее на себе после работы, а ее еще мыть и отогревать, делать массажи и много чего еще. Коляски стоит около 9 тысяч рублей, а еще предстоит лечение, — написала Юлия Протопопова.

Теперь волонтеры собирают средства на новую коляску от новосибирских производителей AniMal Mobile за 80 тысяч рублей — самую быструю и удобную для собаки. Информация о животном доступна в группе #ДжеттаЖиви.

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ИСТОЧНИК KP.RU