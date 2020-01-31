2020-01-31T15:24:56+03:00
Общество

Стало известно, чем на самом деле болела девочка, которую госпитализировали после отдыха в Китае

Ребенок пока будет находиться под наблюдением врачей
Алена КУЛЕШОВА
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Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, которую увезли в больницу после возвращения из отпуска в Китае.Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, которую увезли в больницу после возвращения из отпуска в Китае.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, которую увезли в больницу после возвращения из отпуска в Китае. Ребенка доставили в к медикам на скорой прямо из Аэропорта Толмачево. В настоящее время, девочка пока остается под присмотром врачей.

— Коронавирус у ребенка не обнаружен. У девочки диагностировали ОРВИ. По медицинским показаниям малышка еще некоторое время пробудет в больнице, — сообщили в Минздраве по Новосибирской области. — Тестирования на наличие в организме коронавируса проводили специалисты центра «Вектор».

Напомним, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже разрабатывают вакцину от нового вируса, а в новосибирских больницах уже готовятся боксы для пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. По словам новосибирской ассоциации туристических организаций, люди возвращаются из отпуска в Поднебесной досрочно, а некоторые авиакомпании и вовсе отменяют рейсы в Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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