Стало известно, чем на самом деле болела девочка, которую госпитализировали после отдыха в Китае
Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, которую увезли в больницу после возвращения из отпуска в Китае. Ребенка доставили в к медикам на скорой прямо из Аэропорта Толмачево. В настоящее время, девочка пока остается под присмотром врачей.
— Коронавирус у ребенка не обнаружен. У девочки диагностировали ОРВИ. По медицинским показаниям малышка еще некоторое время пробудет в больнице, — сообщили в Минздраве по Новосибирской области. — Тестирования на наличие в организме коронавируса проводили специалисты центра «Вектор».
Напомним, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже разрабатывают вакцину от нового вируса, а в новосибирских больницах уже готовятся боксы для пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. По словам новосибирской ассоциации туристических организаций, люди возвращаются из отпуска в Поднебесной досрочно, а некоторые авиакомпании и вовсе отменяют рейсы в Китай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске 3-летняя девочка, прилетевшая из Китая, попала в больницу
Ее увезли на скорой прямо из аэропорта (подробнее)
Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, экстренно госпитализированной после прилета из Китая
Она почувствовала недомогание на борту самолета, ее увезли на скорой прямо из аэропорта (подробнее)
Коронавирус 2020: новосибирцы массово возвращаются из Китая
Новосибирцы, которых напугал коронавирус 2020 также не хотят лететь на отдых в Поднебесную (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU