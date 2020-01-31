«Хожу не с тросточкой, а с лопатой»: пенсионерка из Академгородка помогает коммунальщикам чистить снег
Пенсионерка из Советского района помогает коммунальщикам чистить снег. Баба Зоя утверждает, что просто любит помогать людям, и в свои 82 года она полна сил для этого!
— Сейчас на дорогах снега много, ходить по нему тяжело. Дорожники чистят тротуары и улицы, но валы снега и наледи перекрывают тропинки, протоптанные людьми. Вот их я и откапываю, цитирует пенсионерку издание «Навигатор». — За Торговым центром Академгородка на Цветном проезде, в других местах тоннели делаю. Выхожу гулять не с палочкой, а со штыковой лопатой. И где увижу непорядок, там и откапываю.
Зоя Григорьевна Попова стала известна на весь Новосибирск, когда она попросила губернатора Андрея Травникова отремонтировать дачную дорогу в сторону Ключей: там у женщины находился огород. И просьба пенсионерки не осталась без ответа. По ее словам, уже на следующий день туда уже приехала техника и стали делать дорогу.
Но на этом активная деятельность бабушки из Советского района не заканчивается. Летом Зоя Григорьевна поет народные песни возле Торгового центра. Местные ребятишки ее уже знают и каждый раз с радостью бегут к ней на встречу.
— Мы с ними вместе песни поем. Обычно «Катюшу», ее даже маленькие знают. Взрослые, наверное, думают, что я чудная. А по-моему, так нет лучше способа напомнить людям о русских традициях, чем петь с детьми.
А в ближайшую субботу баба Зоя собирается участвовать в гонке «Лыжная Россия» и приглашает всех сибиряков приходить и болеть за нее!
ИСТОЧНИК KP.RU