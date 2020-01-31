2020-01-31T14:38:11+03:00
Общество

«Хожу не с тросточкой, а с лопатой»: пенсионерка из Академгородка помогает коммунальщикам чистить снег

Для 82-летней бабы Зои нет преград, если она хочет помогать людям
Алена КУЛЕШОВА
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Пенсионерка из Советского района помогает коммунальщикам чистить снег. Фото: Татьяна ОсиповаПенсионерка из Советского района помогает коммунальщикам чистить снег. Фото: Татьяна Осипова
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Пенсионерка из Советского района помогает коммунальщикам чистить снег. Баба Зоя утверждает, что просто любит помогать людям, и в свои 82 года она полна сил для этого!

— Сейчас на дорогах снега много, ходить по нему тяжело. Дорожники чистят тротуары и улицы, но валы снега и наледи перекрывают тропинки, протоптанные людьми. Вот их я и откапываю, цитирует пенсионерку издание «Навигатор». — За Торговым центром Академгородка на Цветном проезде, в других местах тоннели делаю. Выхожу гулять не с палочкой, а со штыковой лопатой. И где увижу непорядок, там и откапываю.

Зоя Григорьевна Попова стала известна на весь Новосибирск, когда она попросила губернатора Андрея Травникова отремонтировать дачную дорогу в сторону Ключей: там у женщины находился огород. И просьба пенсионерки не осталась без ответа. По ее словам, уже на следующий день туда уже приехала техника и стали делать дорогу.

Но на этом активная деятельность бабушки из Советского района не заканчивается. Летом Зоя Григорьевна поет народные песни возле Торгового центра. Местные ребятишки ее уже знают и каждый раз с радостью бегут к ней на встречу.

— Мы с ними вместе песни поем. Обычно «Катюшу», ее даже маленькие знают. Взрослые, наверное, думают, что я чудная. А по-моему, так нет лучше способа напомнить людям о русских традициях, чем петь с детьми.

А в ближайшую субботу баба Зоя собирается участвовать в гонке «Лыжная Россия» и приглашает всех сибиряков приходить и болеть за нее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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