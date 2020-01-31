2020-01-31T13:31:49+03:00
Происшествия

Водитель «ГАЗели» устроил массовую аварию под Новосибирском: есть пострадавшие

Водитель «ГАЗели» скрылся с места ДТП
Алена КУЛЕШОВА
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Водиетель "ГАЗели" скрылся с места ДТП.Водиетель "ГАЗели" скрылся с места ДТП.
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Под Новосибирском «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем, и спровоцировал еще одну аварию. В ДТП пострадал водитель легковой иномарки.

— «ГАЗель» ехала в сторону Новосибирска по Толмачевскому шоссе со стороны поселка Толмачево. В один момент она въехала в Ford Transit, который ехал в попутном направлении, — сообщили КП-Новосибирск в Новосибирском ГИБДД. — «Форд» вынесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Toyota Avensis.

В ДТП пострадал 50-летний водитель «Тойоты». Его доставили в больницу с предварительным сотрясением головного мозга и ушибами. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, все обстоятельства и причины случившейся аварии. Стоит отметить, что водитель «ГАЗели» с места ДТП скрылся.

Напомним, утром КП-Новосибирск писали про аварию, произошедшую в четверг, 30 января, на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». В страшном ДТП погибли двое, один из них — ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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