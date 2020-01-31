2020-01-31T12:25:21+03:00
Общество

Гвардейцы помогли пожарным потушить полыхающее здание

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Гвардейцы помогли спасателям. Фото: Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы помогли спасателям. Фото: Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обнаружили возгорание, оперативно вызвали противопожарную службу и тем самым спасли здание от уничтожения огнем.

Автоматическая пожарная сигнализация в административно-бытовом корпусе на ул. Петухова сработала 30 января в 20:32. Охранники ГВАРДИИ, дежурившие в здании, незамедлительно известили об этом дежурную часть Агентства Безопасности, вызвали пожарную охрану и приступили к эвакуации.

Один за другим к месту вызова оперативно прибыли два экипажа ГБР и семь пожарных расчетов МЧС России, гвардейцы встретили их и проводили к месту ЧП.

Было установлено, что пожар возник на втором этаже в рабочем офисе сервисного центра – там горела документация, оргтехника и мебель.

В связи с высокой опасностью распространения огня по зданию переменной этажности, спасателями МЧС России пожару был присвоен повышенный номер сложности. Впрочем, им удалось в короткое время локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. При этом распространение огня за пределы рабочего кабинета (10 кв. метров) допущено не было.

После полной ликвидации пожара, до самого утра охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ осуществляли обход здания и осмотр помещений с целью недопущения повторного возгорания и сохранности имущества клиента.

Причиненный пожаром материальный ущерб устанавливается. Однако, уже сейчас понятно, что он мог быть куда значительнее, если бы не оперативность и слаженность действий охранников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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