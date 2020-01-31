Ушел прогуляться и пропал: в Новосибирске ищут мужчину в черной толстовке

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:23:36+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 22 декабря

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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в селе Журавка в Чистоозерном районе Новосибирской области Ивана Юрьевича Черняк. Мужчина ушел из дома на прогулку и исчез.О местонахождении мужчины ничего не известно с 22 декабря.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — В день своего исчезновения мужчина был одет в черную толстовку, синие джинсы и черные ботинки.

Поисковики отмечают, что мужчина уже пропадал ранее и сейчас может находиться в другом городе. Кроме того, сотового телефона с собой у него не было. Ситуацию осложняет также то, что сибиряку требуется постоянно принимать таблетки. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Иван Юрьевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU