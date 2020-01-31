«Нужно было ударить в морду»: депутат из Новосибирской области осудил чувашского губернатора за «шутку» с ключами

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:28:43+03:00

Андрей Панферов считает, что на Михаила Игнатьева можно подать в суд

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Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов высказал свое мнение о «церемонии вручения» ключей от служебного автомобиля пожарному из Чувашской Республики. Эмоциональное высказывание прозвучало в прямом эфире радио «Комсомольская правда Новосибирск».

— За это просто бьют в морду! А потом пусть он (бывший губернатор Чувашкой республики — прим. ред.) сидит и вспоминает, когда захочет также поступить! — сказал Панферов.

Логическим завершением конфликта депутат считает тот факт, что все офицерское сообщество заступилось за майора. Также Панферов считает, что на экс-губернатора можно подать в суд за оскорбление офицерской чести.

Напомним, на прошлой неделе в Чебоксарах во время вручения служебных машин глава Чувашской республики Михаил Игнатьев поднял руку так высоко, что пожарнику пришлось подпрыгивать за ключами. Сам чиновник улыбался. Президент России отправил Михаила Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия».

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ИСТОЧНИК KP.RU