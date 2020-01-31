Банковская карта, и где мы ее используем

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:12:13+03:00

Банковская карта может рассказать о нас не меньше, чем мы сами. Например, в Новосибирске очень любят дарить подарки, ходить в кино и играть в лотерею. МТС Банк поделился с нами статистикой самых любимых покупок новосибирцев

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В период с 29 декабря 2019 года по 13 января 2020 года держатели карт банка чаще, чем год назад, посещали супермаркеты и магазины - число покупок в этой категории выросло на 11%. При этом средние траты на одну карту по данной категории выросли на 3%, а средний чек за одну покупку остался на уровне прошлого года.

На втором месте разместились траты в категории «Товары для дома и ремонта», на которые в 2020 году в Новосибирской области потратили на 3% меньше, чем в 2019 году, причем среднее количество транзакций на одну карту, наоборот, увеличилось на 3%.

Также во время прошедших праздников новосибирцы чаще ходили в кафе и рестораны. Средние траты в заведениях общепита при этом снизились на 4%, а средний чек стал меньше на 8%. Эксперты отмечают, что уменьшение суммы среднего чека можно объяснить тем, что потребители с каждым годом все более рационально подходят к своим тратам.

За время каникул жители Новосибирска заметно больше заказывали еду на дом, однако средние траты с одной карты снизились на 26%, а средний чек стал, наоборот, больше на 10% - это объясняется тем, что сервисы доставки еды стали более удобны, разнообразны и предлагали в период праздников различные акции.

Самым популярным развлечением на новогодних каникулах оказался поход в кинотеатр - на кино держатели карт МТС Банка в Новосибирской области в среднем потратили 800 рублей, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Новосибирцы в минувшие новогодние праздники предпочитали более бюджетные варианты отдыха по сравнению с прошлым годом: средние траты жителей региона на путешествия в январе 2020 года снизились более чем в 2 раза, при этом количество транзакций осталось на уровне прошлого года.