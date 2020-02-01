Полицейский пнул пьяного дебошира, напавшего на него, и попал под суд

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:26:22+03:00

Дебошира задержали за угрозу убийством и оскорбления, но в суде оказался полицейский. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Калининский районный суд начал рассматривать жело полицейского, которому грозит до десяти лет лишения свободы за то, что пнул дебошира.

Сама история началась вечером 8 сентября 2019 года. Тогда дежурной части сидел задержанный по имени Дмитрий — пьяный житель микрорайона «Северный» с кистью в гипсе. Согласно материалам дела, днем Дмитрий выпил водки и начал избивать свою трезвую сожительницу за упреки. Дебошир вырвал клок волос и с ножом в руке угрожал зарезать женщину, та взяла скалку и разбила ему голову. Дочь пары вызвала полицию — Дмитрий обматерил их на камеру, а затем ему заломали руки и повезли в отдел.

В больнице врач снял все повреждения — от ударов скалкой, вывих кисти, ссадины и гематомы. Со справкой 46-летний Дмитрий был доставлен в отдел полиции. Там задержанный громко кричал и размахивал справками , утверждал, что при задержании его били ногами по голове и сломали руку.

В этот момент приехал 30-летний водитель экипажа полиции, он должен был снять ксерокопию со справки. Поблизости не было ксерокса и полицейский стал фотографировать справку на смартфон. Согласно показаниям стража правопорядка, в ответ пьяный Дмитрий схватил смартфон и пытался вырвать его из руки, угрожая разбить его. Когда задержанный начал нападать, полицейский пнул его в левое колено, и дебошир остановился.

— Подозреваемый полицейский отрицал вину и пояснил, что действовал согласно закона о полиции. Водитель ППС в настоящее время не работает в полиции, имеет двух малолетних детей, характеризуется удовлетворительно. Дело начали рассматривать в районном суде, максимальное наказание по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы, — сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

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ИСТОЧНИК KP.RU