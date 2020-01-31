Она была на шопинге: маму малыша, захлебнувшегося в ванной, признали виновной
В истории, в которой мама ушла в магазин и оставила своего трехлетнего сына купаться в ванной, поставлена точка. В четверг, 30 января, в Первомайском районном суде озвучили приговор маме. Напомним, дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщили КП-Новосибирск в областной прокуратуре, женщину приговорили к 1.5 годам исправительных работ. Так же в ведомстве добавили, что вопрос лишение родительских прав на старшего ребенка дополнительно сейчас не рассматривается.
Напомним, от собственного источника в силовых структурах, журналисты КП-Новосибирск узнали, что речь идет о гибели трехлетнего мальчика. Позже стали известны еще некоторые подробности, касающиеся гибели ребенка.
Как сообщил КП-Новосибирск источник, после того, как мама обнаружила, что малыш погиб, она вытащила его из ванны. Она утверждала, что пыталась его откачать, оживить. Потом одела ребенка. И только почему-то на следующий день вызвала врачей.
Известно, что после гибели малыша женщина несколько раз пыталась покончить с собой. Что касается отца ребенка, то в свидетельстве о рождении стоит прочерк.
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ИСТОЧНИК KP.RU