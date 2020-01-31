2020-01-31T10:26:16+03:00
Общество

«Столько денег утекло»: в новосибирском гипермаркете рухнули полки с вином

Никто не пострадал, все уже успели убрать
Надежда РЫЖКИНА
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Причину адского погрома не объясняют. Фото: стоп-кадрПричину адского погрома не объясняют. Фото: стоп-кадр
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В пятницу, 31 января, в группе «У нас на Шлюзе» появилось сообщение о том, что в гипермаркете «Гигант» возле Бердского шоссе рухнули полки с алкоголем. На них стояло вино. После того, как бутылки упали и разбились, на полу появилась огромная красная лужа.

Причину такого падения до сих пор не установили. Об этом КП-Новосибирск сказали в гипермаркете.

— Не могу рассказать, почему упали полки. Я не специалист, не могу никакую независимую экспертизу сейчас предоставить. И технических комментариев тоже дать не могу. Могу сказать одно: ни один сотрудник или покупатель абсолютно никак не пострадали. Не было даже минимального пореза пальчика при уборке стекла, команда сработала очень хорошо. Все прибрали, через два часа магазин встретил покупателей с чистым полом и разобранным стеллажом, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск директор магазина Татьяна Костюченко.

Подписчики группы не смогли сдержать сожаления, когда посмотрели видео.

— Интересно, сколько денег растеклось по полу? — гадают они.

В "Гиганте" произошёл алкогольный сбой.В "Гиганте" алкогольный сбой

ИСТОЧНИК KP.RU

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