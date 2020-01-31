«Как этим кормить семью»: сибирячку возмутила курица со льдом внутри

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:49:07+03:00

Она на видео показала, что за птичка ей досталась

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Жительница Новосибирска пожаловалась на то, как неудачно купила курицу. Внутри тушки ее ждал сюрприз. Она рассказала и показала это в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Отправила ребенка за курицей в супермаркет, и не сказала, чтобы брал охлажденную, а не мороженную, — рассказывает женщина.

Дальше сибирячка предпочла перейти от слов к делу: она продемонстрировала на видео, что за птичка ей досталась. Сначала женщина провела пальцами по тушке — было видно, что под шкуркой у нее жидкость вперемешку с чем-то твердым. После разрезала птицу и поковыряла внутри ножом. В итоге наскребла несколько крупных и мелких ледышек, которые к тому же сильно растаяли и растеклись лужей по столу.

От такого мяса женщина осталась недовольна и побоялась кормить этим семью.

Некоторым из подписчиков группы показалось, что женщина просто капризничает, но большинство и сами бы не хотели есть перемерзшее мясо.

— Я бы выбросила такое мясо от греха подальше, — прокомментировали подписчики паблика.

Юрист Константин Зиновьев отметил, что если покупатель купил некачественный продукт, его должны обменять на аналогичный либо вернуть деньги.

Внутри курицы застряло много ледышек.

ИСТОЧНИК KP.RU