«Выдайте маски от запаха!»: новосибирцы возмутились туалетом у Монумента Славы

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:00:55+03:00

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Возмущенный отзыв оставила сибирячка в аккаунте revizor.nsk в Инстаграме. Женщине не понравился общественный туалет возле Монумента Славы.

— Хотела дать придать огласки! Были с ребенком на Монументе Славы, и захотелось в туалет. Зайдя внутрь, были удивлены. Постройка 1952 года, капитального ремонта, не было ни разу. В 2019 летом был сделан космический ремонт, которого не хватило и на полгода. Еще и 20 рублей с человека, — сообщила возмущенная женщина.

Оказалось, что состоянием общественного туалета возмущает многих жителей города.

— Если такой туалет, то бесплатно. Если платим, то хотим дышать, и справлять нужду с комфортом. А потом удивляемся, что люди гадят по кустам.

— Этот туалет по истине ужас иуж точно не стоит того, чтобы отдавать 20 рублей. Если бы выдавали маски от запаха, то еще можно было отдать 20р, а так все стоят смотрят, как ты там в туалете синий от того, что стараешься не дышать. С ребенком, вообще, нереально зайти: очередь и вонь.

— Полностью поддерживаю автора! Туалет ужасен. Я даже не припомню, где еще есть в Новосибирске такие убогие платные туалеты.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию года с просьбой прокомментировать ситуацию с туалетом на Монументе Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU