2020-01-31T08:20:23+03:00
Общество

«Умирал в коробке на морозе»: волонтеры спасли лохматую собаку с неправильным прикусом

Теперь животному ищут дом
Надежда РЫЖКИНА
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Пёс ютился в порванной коробке и успел сильно зарости шерстью. Фото: Алина МаксимоваПёс ютился в порванной коробке и успел сильно зарости шерстью. Фото: Алина Максимова
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В Калининском районе Новосибирска нашли бездомного пса в ужасном состоянии. Животное замерзало в коробке возле дома №25 по улице Кавалерийской. Он там провел несколько дней, пока не привлек внимание волонтеров «Ноев ковчег».

Пес истощен, на глазу бельмо, шерсть спуталась в сплошной колтун.

В ветклинике подозревают, что у собаки проблемы с сердцем. Фото: Алина Максимова

В ветклинике подозревают, что у собаки проблемы с сердцем. Фото: Алина Максимова

Кроме того, у него неправильный прикус: наружу торчат три нижних зуба.

— Он сидел в овраге в картонной коробке на морозе, ел, чем люди кормят. Со слов местных, четыре дня его там видели, может, дольше сидела. Животное бросили, он явно когда-то был домашней: сразу пошел на контакт, не испугался машины, без истерик перенес все манипуляции в клинике. Там сказали, что могут быть проблемы с сердцем, посмотрим, какие будут анализы, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск волонтер Алина.

Беднягу подстригут и причешут: возможно, так хозяин быстрее узнает. Фото: Алина Максимова

Беднягу подстригут и причешут: возможно, так хозяин быстрее узнает. Фото: Алина Максимова

После того, как пса немного подлечат, его отвезут к стилисту на стрижку.

— Песик сейчас не в приюте, ему не хватило места. Мы его определили на платную передержку. Он в тепле, за ним ухаживают, - добавила Алина.

Сейчас волонтеры ищут хозяина. Если вы узнали собаку, или хотите приютить пса, просьба обращаться по телефонам 8-913-916-82-09 Наталья, 8-913-920-67-61 Алина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Умирал в коробке на морозе»: волонтеры спасли лохматую собаку с неправильным прикусом
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