«Умирал в коробке на морозе»: волонтеры спасли лохматую собаку с неправильным прикусом
В Калининском районе Новосибирска нашли бездомного пса в ужасном состоянии. Животное замерзало в коробке возле дома №25 по улице Кавалерийской. Он там провел несколько дней, пока не привлек внимание волонтеров «Ноев ковчег».
Пес истощен, на глазу бельмо, шерсть спуталась в сплошной колтун.
В ветклинике подозревают, что у собаки проблемы с сердцем. Фото: Алина Максимова
Кроме того, у него неправильный прикус: наружу торчат три нижних зуба.
— Он сидел в овраге в картонной коробке на морозе, ел, чем люди кормят. Со слов местных, четыре дня его там видели, может, дольше сидела. Животное бросили, он явно когда-то был домашней: сразу пошел на контакт, не испугался машины, без истерик перенес все манипуляции в клинике. Там сказали, что могут быть проблемы с сердцем, посмотрим, какие будут анализы, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск волонтер Алина.
Беднягу подстригут и причешут: возможно, так хозяин быстрее узнает. Фото: Алина Максимова
После того, как пса немного подлечат, его отвезут к стилисту на стрижку.
— Песик сейчас не в приюте, ему не хватило места. Мы его определили на платную передержку. Он в тепле, за ним ухаживают, - добавила Алина.
Сейчас волонтеры ищут хозяина. Если вы узнали собаку, или хотите приютить пса, просьба обращаться по телефонам 8-913-916-82-09 Наталья, 8-913-920-67-61 Алина.
ИСТОЧНИК KP.RU