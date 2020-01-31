«Какие все чистоплотные»: из-за акции на порошок толпа снесла в супермаркете рамки от краж
В одном из новосибирских супермаркетов в пятницу, 31 января, случился аншлаг. Толпа людей поспешила в магазин. Всему виной акция на стиральный порошок. Цена на самом деле выгодная: за пачку в три килограмма всего лишь 99 рублей. Об этом рассказал новосибирец Кирилл Марьин.
Он сфотографировал, какой ажиотаж происходил в магазине, и написал пост на своей страничке в Фейсбуке.
— Тут сразу же толпа снесла рамку на входе, пытались снести кассы, — сообщил мужчина.
По его словам, буквально через 18 минут управляющая супермаркета объявила покупателям, что порошок закончился. Стоит отметить, что обычная цена на это стиральное средство в среднем составляет 500-600 рублей.
— Ничего себе, какие все чистоплотные, — прокомментировали реакцию людей на выгодное предложение подписчики новосибирца.
— Может у него срок годности подошел к концу, вот и распродают? Возможно, и цена ему 99 рублей на самом деле.
— Мама дорогая, сразу вспомнила Советский союз.
ИСТОЧНИК KP.RU