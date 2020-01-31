2020-01-31T07:58:18+03:00
Общество

«Какие все чистоплотные»: из-за акции на порошок толпа снесла в супермаркете рамки от краж

Стиральное средство разобрали за считанные минуты
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирском супермаркете толпа снесла противокражное ограждение из-за акции на порошок. Фото: Кирилл МарьинВ новосибирском супермаркете толпа снесла противокражное ограждение из-за акции на порошок. Фото: Кирилл Марьин
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В одном из новосибирских супермаркетов в пятницу, 31 января, случился аншлаг. Толпа людей поспешила в магазин. Всему виной акция на стиральный порошок. Цена на самом деле выгодная: за пачку в три килограмма всего лишь 99 рублей. Об этом рассказал новосибирец Кирилл Марьин.

Он сфотографировал, какой ажиотаж происходил в магазине, и написал пост на своей страничке в Фейсбуке.

— Тут сразу же толпа снесла рамку на входе, пытались снести кассы, — сообщил мужчина.

По его словам, буквально через 18 минут управляющая супермаркета объявила покупателям, что порошок закончился. Стоит отметить, что обычная цена на это стиральное средство в среднем составляет 500-600 рублей.

— Ничего себе, какие все чистоплотные, — прокомментировали реакцию людей на выгодное предложение подписчики новосибирца.

— Может у него срок годности подошел к концу, вот и распродают? Возможно, и цена ему 99 рублей на самом деле.

— Мама дорогая, сразу вспомнила Советский союз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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