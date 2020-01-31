«Я их люблю, а они борзеют»: сибирячка возмутилась обязательным чаевым в ресторане

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:17:16+03:00

Гостей предупреждают, что пять процентов от суммы заказа пойдет на чаевые и это не обсуждается

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На днях жительница Новосибирска Юлия зашла в свой любимый ресторан грузинской кухни. Ей очень нравятся блюда, которые там подают, но тут женщина возмутилась из-за дополнительной платы за обслуживание.

— Днем это 5 процентов, а вот вечером после семи, говорят, вообще взимается 20 процентов от счета! В чеке еще и приписка: чаевые приветствуются. Ребята, ну это уже вообще грустно, вымогательство и никак иначе, — с горечью написала женщина на сайте «Flamp.ru». — Есть такое суждение, что близкие и любимые люди со временем борзеют и позволяют себе хамство. А тебе приходится терпеть их выходки, они же любимые, а любимых, как говорится, не выбирают.

Юлия убеждена, что чаевые — это дело абсолютно добровольное.

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с рестораном и попросила прокомментировать ситуацию с чаевыми в чеке. В самом ресторане рассказали, что практика брать проценты за обслуживание — полностью приемлемо.

— Мы берем проценты за обслуживание, начиная с Нового года. Во многих ресторанах прилагается к счету 10 процентов, так что у нас еще немного. Еще уточню, что проценты добавляются только после 17:00, на бизнес-ланч это не распространяется. А одну пятую от счета, как женщина написала, мы никогда не брали, — пояснил официант Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU