В детской больнице №1 умерла маленькая девочка

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске трагически закончилась жизнь маленькой пациентки. Девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 1, расположенную по улице Вертковского. Спустя некоторое время она умерла. Почему так произошло, выясняют следователи.

— Следователем СО по Кировскому району СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

В министерстве здравоохранения отказались подтвердить факт гибели ребенка в больнице, сославшись на врачебную тайну.

КП-Новосибирск выясняет подробности.

Напомним, в январе в детской клинической больнице №3 погибла семилетняя девочка. В медучреждении не оказалось реанимации. Накануне у ребенка за сутки было семь приступов эпилепсии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я кричала: «Сделайте что-нибудь, вы же врач!»: мама девочки с редким диагнозом рассказала, как умирал ее ребенок.

Сибирячка не знает, кого винить в отсутствии реанимации в больнице. Убитой горем маме до сих пор не отдали больничную карту дочери.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU