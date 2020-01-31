2020-01-31T05:56:30+03:00
Происшествия

В детской больнице №1 умерла маленькая девочка

СК по Новосибирской области проводит проверку, минздрав отказывается комментировтаь
Ульяна ДЖАНКОВА
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В детской больнице умерла маленькая девочка.В детской больнице умерла маленькая девочка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске трагически закончилась жизнь маленькой пациентки. Девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 1, расположенную по улице Вертковского. Спустя некоторое время она умерла. Почему так произошло, выясняют следователи.

— Следователем СО по Кировскому району СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

В министерстве здравоохранения отказались подтвердить факт гибели ребенка в больнице, сославшись на врачебную тайну.

КП-Новосибирск выясняет подробности.

Напомним, в январе в детской клинической больнице №3 погибла семилетняя девочка. В медучреждении не оказалось реанимации. Накануне у ребенка за сутки было семь приступов эпилепсии.

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Сибирячка не знает, кого винить в отсутствии реанимации в больнице. Убитой горем маме до сих пор не отдали больничную карту дочери.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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