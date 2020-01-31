«Выжил только водитель»: под Новосибирском в страшном ДТП погибла девочка

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:10:47+03:00

Две пассажирки иномарки погибли в аварии с грузовиком, одна из них - 16-летняя девочка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Тогучинском районе на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» случилась трагедия. В четверг, 30 января, там произошло ДТП. В страшной аварии погибли двое, один из них — ребенок.

— 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус», следовавшая в направлении Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии погибли пассажиры иномарки: 48-летняя женщина и 16-летняя девочка. Ребенка успели довезти до больницы, врачи сделали все, что смогли, но подросток умерла.

Сейчас проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU