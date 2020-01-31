2020-01-31T03:27:22+03:00
Происшествия

«Не заметил в сугробе»: тракторист, чистящий снег, повредил раритетное авто сибиряка

Дедушка, владелец машины, хотел наказать его за это лопатой
Ульяна ДЖАНКОВА
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Трактор случайно зацепил раритетное авто, когда чистил снег.Трактор случайно зацепил раритетное авто, когда чистил снег.
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В Новосибирске произошел курьезный случай. Тракторист расчищал от снега территорию гаражного общества по улице Авиастроителей. Но в сугробе он нечаянно наткнулся на раритетное авто: снег полностью скрывал автомобиль. О том, что было дальше рассказывают аваркомы «Автоспаса» в своей группе «ВКонтакте». Они оформляли это необычное ДТП:

Тракторист подумал, что это сугроб, и не догадывался, что там сюрприз.

Тракторист подумал, что это сугроб, и не догадывался, что там сюрприз.

— Тракторист не заметил в сугробе ГАЗ и зацепил его. Дедушка выбежал из гаража и стал бегать с лопатой за водителем трактора, — сообщили в паблике.

Дедушка, владелец авто, хотел наказать обидчика машины лопатой.

Дедушка, владелец авто, хотел наказать обидчика машины лопатой.

Несмотря на всю комичность ситуации, дедушке должны возместить ущерб за помятый бок его любимой машины.

— Если трактор застрахован, то можно обратиться в страховую, где застрахована ответственность водителя трактора. Если ответственность при управлении трактором не застрахована, то на основании ст. 1064 ГК РФ — с непосредственного водителя трактора. В суде вы сможете требовать не только возмещение расходов на ремонт вашего автомобиля, а так же компенсацию морального вреда, компенсацию упущенного дохода, если автомобиль является средством заработка, — комментируют ситуацию юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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