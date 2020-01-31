«Срочно лечить»: пенсионерке чуть не просверлили семь здоровых зубов

31 Янв. 2020 2020-01-31T03:11:04+03:00

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Жительнице Новосибирска стоматолог чуть было намеренно не испортил здоровые зубы. В самый последний момент сибирячка догадалась обратиться в другую больницу, где врач ей сказал, что лечение не требуется.

Об этом случае рассказала дочка пенсионерки на Флампе. Девушка предостерегает других людей от шарлатанов.

— Моя мама записалась к врачу Наталье Владимировне Д. Ей надо было поставить новую пломбу , в итоге врач сделав свою работу насчитала 5 зубов поврежденных кариесом , 2 зуба с плохой пломбой, якобы пора срочно менять, и нагнали моей маме такой жути , в срочном порядке записала ее на следующий прием, цены естественно не маленькие, придя домой и обсудив со мной эту ситуацию, я поняла что то не так , мама была крайне расстроена что придется лечить столько зубов, а человек на пенсии , и придется дергать свой и так скромный бюджет, — рассказывает девушка.

Дочка уговорила маму обратиться к другому специалисту. Оказалось, что зубы, которые хотели сверлить, здоровые. Получается, что человеку намеренно бы испортили хорошие зубы ради наживы, считает девушка и советует ходить либо в проверенные клиники, либо обращаться к нескольким специалистам, чтобы не нарваться на тех, кому важнее деньги нежели здоровье пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU