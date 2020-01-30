2020-01-30T23:30:20+03:00
Общество

«Я сказала, что мне 17, но выглядела на 70»: евреи рассказали о Холокосте

В Новосибирской еврейской общине 28 января отметили скорбную дату - освобождение Освенцима
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской еврейской общине 28 января отметили скорбную дату: день, когда был освобожден Освенцим (Аушвиц). Фото: Елена ОтмаховаВ Новосибирской еврейской общине 28 января отметили скорбную дату: день, когда был освобожден Освенцим (Аушвиц). Фото: Елена Отмахова
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В Новосибирской еврейской общине 28 января отметили скорбную дату: день, когда был освобожден Освенцим (Аушвиц). Самый крупный «лагерь смерти» времен Второй мировой войны. Ровно 75 лет прошло с того дня, когда его узники получили свободу. Память об этих событиях в той или иной форме сохранилась в каждой еврейской семье.

— Страшно думать, что все это могло быть с нами, с нашими детьми, — цитирует представителя новосибирской религиозной еврейской общины Александра Шпикельмана издание Сибкрай.ru. — Я знаю одну женщину, у которой сто внуков и внучек, и когда ее спрашивают: «Как ты прошла Холокост и как выжила?», она говорит: «Когда пришла Советская армия — всех опрашивали. Я сказала, что мне 17, но офицер не расслышал и написал 70». Вот так они выглядели — как 70-летние, сейчас ей 80.

О том, как важно сейчас для нас вспоминать об этих тяжелых годах отметил и министр культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Фото: Елена Отмахова

О том, как важно сейчас для нас вспоминать об этих тяжелых годах отметил и министр культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Фото: Елена Отмахова

О том, как важно сейчас для нас вспоминать об этих тяжелых годах отметил и министр культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Он уверен, что если не предавать этим событиям значения, замалчивать информацию о них, то история может встать на путь повторения.

— Есть такое слово — расчеловечивание. Именно этот процесс происходил в это время. Этот прецедент показывает нам ту ветвь развития, по которой мы можем идти, — отметил Евгений Сазонов. — Забывать о таких страшных страницах истории, как Холокост или блокада Ленинграда, просто нельзя. Ведь даже сейчас, в 21 веке мы регулярно встаем на эту развилку. Встанет ли человечество со своим техническим прогрессом на путь гуманизма или повторит ошибки, уже совершенные ранее людьми в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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