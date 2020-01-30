Полуобнаженная невеста шокировала автомобилистов на Бердском шоссе

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:29:43+03:00

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Автомобилистов, проезжавших, по Бердскому шоссе днем 20 января озадачила раздетая невеста, сексуально позирующая возле проезжей части. О том, что же экстравагантная красотка делала около дороги и как это связано с образом современной женщины рассказала КП-Новосибирск автор съемки Дарья Гладышева.

— Мне захотелось создать какую-либо фотосессию, где модель сможет по-настоящему творчески раскрыться, продемонстрировать весь свой потенциал. При этом, чтобы это было одновременно и необычно, и всем понятно и близко. Когда я продумывала концепцию съемки, то вспомнила, что сейчас очень популярно делать эдакие контрастные кадры. Например, когда модель в красивом бальном платье снимается в каком-нибудь заброшенном здании. И я решила воплотить в жизнь нечто подобное, выбрав в качестве локации пейзаж зимнего шоссе. Сам образ для модели, которой согласилась стать Юлия Прокофева — это уже, по большей части, заслуга визажиста Екатерины Демьяновой. А в качестве фотографа у нас выступала Екатерина Швецова.

Назвала этот фотопроект Дарья тоже очень оригинально: «Дрянь». Фото: Екатерина Швецова

Назвала этот фотопроект Дарья тоже очень оригинально: «Дрянь». По словам сибирячки, эта съемка, в некотором смысле, демонстрирует образ современной женщины: независимой, делающей все, как ей хочется, не взирая не мнение общества. Ведь для современных дам семья не потеряла в важности, но все же перестала быть единственным смыслом в жизни.

Эта съемка, в некотором смысле, демонстрирует образ современной женщины. Фото: Екатерина Швецова

Среди пользователей соцсетей, где появились первые кадры со съемки, такая идея была воспринята неоднозначно. Некоторые оценили задумку Дарьи Гладышевой и надеются на то, что эта съемка станет не последней в подобной стилистике. А некоторые посчитали подобную форму самовыражения слишком откровенной и вызывающей:

— Зато она «хайпанула».

— Ничего себе! Просто огонь!

— Ужас! Как некрасиво?

— Какая смелая модель! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU