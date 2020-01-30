Кто из них твой: новосибирцы смогут забрать щенят из приюта

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:24:27+03:00

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У Новосибирцев будет шанс взять себе питомца без лишних сложностей. Акция «Щенячий патруль» пройдет 8 февраля с 12 до 17 часов в МЦ «Звездный».

— Вас будут ждать очаровательных пушистиков от 3 до 6 месяцев, а также около 10 молодых собак до 1,5 лет. Достаточно будет просто приехать на выставку, имея при себе паспорт. Выбрать себе питомца и заключить договор, — рассказала КП-Новосибирск зооволонтер Алена Святова. — Это необходимое условия, которое гарантирует, что если человек не уживется с питомцем, приют гарантирует то, что заберет обратно, а хозяева обязуются не обижать, не выкидывать и не передавать третьим лицам.

Волонтеры также отмечают, что там будет работать пункт сбора посылок, можно принести подарочки для животных приюта — корма (для щенков особо приветствуются) старое чистое постельное белье и прочие хозяйственные мелочи.

ИСТОЧНИК KP.RU