«Правило — пропасть на сутки»: родительские чаты напуганы опасной детской игрой
В родительских чатах сибиряки пересылают друг другу информацию о пугающей новой «игре», якобы набирающей популярность среди подростков. Согласно правилам этой новой забавы, нужно неожиданно исчезнуть из дома на сутки, не объясняя причин.
— Родители, вам приходило в рассылке WhatsАрp сообщение о том, что среди подростков стала популярна одна игра. По правилам этой игры нужно без предупреждения исчезнуть из дома на сутки, — написала сибирячка на странице в Яндекс. Районе. — Надеюсь, что это фейк. Интересно, можно ли теперь отпускать детей гулять одних?
КП-Новосибирск связались с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт», чтобы узнать, происходили ли такие случаи в Новосибирске.
— Мы достаточно скептически относимся к подобным вестям про «игры». В нашей области мы не сталкивались с подобными случаями. Возможно, кто-нибудь из наших, так называемых, «бегунков» имел дело с подобными случаями. Но сказать наверняка мы не можем — если они и рассказывали об этом психологу, то это уже относится к врачебной тайне.
ИСТОЧНИК KP.RU