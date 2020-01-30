2020-01-30T18:47:48+03:00
Общество

«Правило — пропасть на сутки»: родительские чаты напуганы опасной детской игрой

Сибиряки переживают за своих детей
Алена КУЛЕШОВА
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Согласно правилам этой новой забавы, нужно неожиданно исчезнуть из дома на сутки, не объясняя причин.Согласно правилам этой новой забавы, нужно неожиданно исчезнуть из дома на сутки, не объясняя причин.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В родительских чатах сибиряки пересылают друг другу информацию о пугающей новой «игре», якобы набирающей популярность среди подростков. Согласно правилам этой новой забавы, нужно неожиданно исчезнуть из дома на сутки, не объясняя причин.

— Родители, вам приходило в рассылке WhatsАрp сообщение о том, что среди подростков стала популярна одна игра. По правилам этой игры нужно без предупреждения исчезнуть из дома на сутки, — написала сибирячка на странице в Яндекс. Районе. — Надеюсь, что это фейк. Интересно, можно ли теперь отпускать детей гулять одних?

КП-Новосибирск связались с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт», чтобы узнать, происходили ли такие случаи в Новосибирске.

— Мы достаточно скептически относимся к подобным вестям про «игры». В нашей области мы не сталкивались с подобными случаями. Возможно, кто-нибудь из наших, так называемых, «бегунков» имел дело с подобными случаями. Но сказать наверняка мы не можем — если они и рассказывали об этом психологу, то это уже относится к врачебной тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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