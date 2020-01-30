2020-01-30T17:29:24+03:00
Общество

Спасатели вытащили на берег людей, застрявших на лодке в Обском море

У судна отказал двигатель
Алена КУЛЕШОВА
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Людей благополучно доставили на берег. Фото: ГУ МЧС по НСОЛюдей благополучно доставили на берег. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Спасатели эвакуировали семь человек, застрявших на лодке в Обском море 29 января. Людей благополучно доставили на берег.

— На телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что в восьми километрах от берега на лодке на воздушной подушке. У судна отказал двигатель, а на борту находились семь человек, которые не могли добраться до берега сами, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Спасатели прибыли на место на двух снегоходах с санями за полчаса. Людей благополучно доставили на берег, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

Сотрудники спецслужб напоминают людям о правилах безопасности на воде в зимнее время. В рамках акции «Безопасный лед» специалисты МЧС России, сотрудники полиции, представители администраций районов и общественники усиленно патрулируют водоемы Новосибирской области, выявляют нарушения Правил охраны жизни людей на водных объектах, проводят профилактические беседы с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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