«Мамочки с малышами прыгают в снег»: к детскому саду в Новосибирске невозможно подобраться из-за сугробов

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:39:42+03:00

Чтобы до него добраться, мамам с детьми приходится или идти по проезжей части или лезть по сугробам. Фото: Кадр из видео\ Татьяна

По словам родителей, сад построили в прошлом году, но дороги к нему нет до сих пор

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Новосибирцы жалуются на отсутствие дороги к детскому садику №217 рядом с ЖК «Матрешкин двор». По их словам, чтобы до него добраться, мамам с детьми приходится или идти по проезжей части или лезть по сугробам.

— Дороги к саду просто нет! Чтобы до него добраться, у мам с детьми есть три пути: перелезать через обрыв, подниматься и идти к садику по технологической дороге, идти до пешеходного перехода вдоль проезжей части и поворачивать у жилых домов, чтобы вернуться в детсад или проходить по расчищенной в снегу тропинке, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, которая тоже водит своего сына в этот детский сад. — Но и там уже начали ездить машины! А нам с детьми что остается? Прыгать в сугроб?

По словам Татьяны, детский сад построили в прошлом году, однако приличной дороги к нему как не было, так и нет. Зимой, пока лежит снег, местные жители, заручившись поддержкой депутатов, расчистили к саду тропинку напрямую.

— Но и тут у нас не все гладко! Мало того, что это временный, исключительно зимний вариант, который совершенно непригоден для теплых времен года. Ведь на месте этой нашей «снежной тропинки» будет строиться дорога, и пройти будет нельзя. Но мы и сейчас это не всегда можем. Ведь по этой дороге начали ездить машины! А мамочкам с маленькими детьми и колясками приходится «прыгать» по сугробам.

Сибирячка поделилась своей историей в соцсетях. Подписчики паблика «АСТ-54» поддержали женщину и согласились с тем, что такая проблема действительно актуальна для Новосибирска:

— Снегоборочную технику на улицах и правда редко увидишь.

— Просто людям нужно научиться уважать друг друга. Тогда проблем будет меньше.

— Нужно столбики вкопать на этой дороге и ездить не будут.

— Около нашего садика та же история, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757826" frameborder="0"></iframe> К детскому саду в Новосибирске невозможно подобраться из-за сугробов.

ИСТОЧНИК KP.RU