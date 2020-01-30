«Мамочки с малышами прыгают в снег»: к детскому саду в Новосибирске невозможно подобраться из-за сугробов
Новосибирцы жалуются на отсутствие дороги к детскому садику №217 рядом с ЖК «Матрешкин двор». По их словам, чтобы до него добраться, мамам с детьми приходится или идти по проезжей части или лезть по сугробам.
— Дороги к саду просто нет! Чтобы до него добраться, у мам с детьми есть три пути: перелезать через обрыв, подниматься и идти к садику по технологической дороге, идти до пешеходного перехода вдоль проезжей части и поворачивать у жилых домов, чтобы вернуться в детсад или проходить по расчищенной в снегу тропинке, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, которая тоже водит своего сына в этот детский сад. — Но и там уже начали ездить машины! А нам с детьми что остается? Прыгать в сугроб?
По словам Татьяны, детский сад построили в прошлом году, однако приличной дороги к нему как не было, так и нет. Зимой, пока лежит снег, местные жители, заручившись поддержкой депутатов, расчистили к саду тропинку напрямую.
— Но и тут у нас не все гладко! Мало того, что это временный, исключительно зимний вариант, который совершенно непригоден для теплых времен года. Ведь на месте этой нашей «снежной тропинки» будет строиться дорога, и пройти будет нельзя. Но мы и сейчас это не всегда можем. Ведь по этой дороге начали ездить машины! А мамочкам с маленькими детьми и колясками приходится «прыгать» по сугробам.
Сибирячка поделилась своей историей в соцсетях. Подписчики паблика «АСТ-54» поддержали женщину и согласились с тем, что такая проблема действительно актуальна для Новосибирска:
— Снегоборочную технику на улицах и правда редко увидишь.
— Просто людям нужно научиться уважать друг друга. Тогда проблем будет меньше.
— Нужно столбики вкопать на этой дороге и ездить не будут.
— Около нашего садика та же история, — пишут люди.
К детскому саду в Новосибирске невозможно подобраться из-за сугробов.
ИСТОЧНИК KP.RU