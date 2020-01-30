Гвардейцев, скрутивших пьяных дебоширов в сауне, наградили

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:04:01+03:00

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ состоялось награждение бойцов 73-его экипажа ГБР, которые проявили подлинное бесстрашие, защищая жизни и имущество клиентов.

29 декабря 2019 года бойцы, прибыв по тревоге в сауну на ул. Немировича-Данченко, подверглись нападению восьми пьяных мужчин. Гвардейцев не испугало превосходящее число противников. Применив физическую силу и спецсредства, они отразили атаку. Один из бойцов при этом получил травму – перелом пальца руки.

Руководство Агентства Безопасности ГВАРДИЯ тщательно изучило обстоятельства происшествия и установило, что применение физической силы к правонарушителям было не только обоснованным и грамотным, но и единственно верным решением в сложившейся обстановке, когда жизням и здоровью клиентов и самих гвардейцев угрожала опасность.

20 января 2020 года этот же экипаж ГБР по тревожному сигналу прибыл в супермаркет «Пятерочка» на ул. Блюхера, где правонарушители сначала совершили два грабежа, а затем стреляли из травматического пистолета в директора магазина. Гвардейцы задержали нападавших и вместе с оружием передали их сотрудникам полиции.

Генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков поблагодарил старшего экипажа Александра Кондратьева и водителя-охранника Александра Чернышова за проявленные мужество и доблесть и отметил, что их профессионализм должен служить примером для каждого сотрудника ГВАРДИИ, независимо от должности и места работы. Директор Департамента Физической Охраны Агентства Александр Волосский вручил отличившимся бойцам благодарственные письма, памятные подарки и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU