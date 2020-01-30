2020-01-30T14:00:44+03:00
Происшествия

Купил пистолет и нанял киллера: сибиряк заказал убийство семьи, чтобы получить квартиру

Суд приговорил ему к лишению свободы в колонии особого режима
Алена КУЛЕШОВА
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Суд приговорил его к лишению свободы в колонии особого режима за покушение на убийство.Суд приговорил его к лишению свободы в колонии особого режима за покушение на убийство.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который из-за квартиры хотел убить троих человек, среди которых была его бывшая жена. Суд приговорил его к лишению свободы в колонии особого режима за покушение на убийство.

Как удалось выяснить следователями, 58-летний мужчина решил устроить заказное убийство своей бывшей 59-летней жены, чтобы получить квартиру, которая ей принадлежала. Под удар попали так же ее 36-летняя дочь и 3-летняя внучка. Подготавливаясь к «делу», он купил сигнальный пистолет и превратил его в боевой. Потом нашел киллера, которого проинструктировал о распорядке дня его жертв и отдал ему ключи от их квартиры. За убийство сибиряк обещал отдать киллеру половину стоимости той злополучной квартиры, которая оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Летом 2018 года сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД РФ по Новосибирской области поступила оперативная информация о готовящемся заказном убийстве трех человек и разбойном нападении, после чего незамедлительно сотрудниками полиции организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения преступной деятельности 58-летнего мужчины.

— В полицию информация о готовящемся преступлении поступила летом 2018 года. Тогда правоохранителям удалось пресечь преступление. Однако в августе киллер встретился с заказчиком, чтобы сообщить о том, что убийство было совершено. После этого 58-летнего мужчину и задержали.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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