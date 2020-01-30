Убийцу беременной сибирячки заключили под стражу до конца марта
Убийца беременной сибирячки будет находиться под стражей до 27 марта 2020 года. Такое решение приняли сегодня, 30 января, в Октябрьском суде.
Мужчина также утверждает, что не хотел убивать свою возлюбленную и находился в тот момент в состоянии аффекта и расстройства. Однако, в настоящее время, он не отрицает свою вину. Кроме того, в зале суда он признался, что хотел встретиться с родителями Натальи, чтобы покаяться перед ними в совершенном преступлении.
Напомним, сибирячка Натлья Ч., которая находилась на 8 месяце беременности, была зверски убита в подъезде дома, где она скрывалась от своего жениха-тирана. Девушку доставили в больницу, однако раны были настолько серьезные, что спасти не удалось ни ее, ни малыша. Подозреваемого в ее убийстве задержали в Омске — родном городе Натальи. После чего его доставили для суда в Новосибирск.
Убийцу беременной сибирячки оставят под стражей до 27 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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