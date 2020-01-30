2020-01-30T12:59:14+03:00
Происшествия

«Я ее люблю»: убийца беременной сибирячки хотел покаяться перед ее родителями

В этом он признался на суде
Анна ПАШАГИНААлена КУЛЕШОВА
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Убийца беременной сибирячки рассказал в суде, что не хотел ее гибели. Фото: соцсетиУбийца беременной сибирячки рассказал в суде, что не хотел ее гибели. Фото: соцсети
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Убийца беременной сибирячки рассказал в суде, что не хотел ее гибели. Тем не менее, сейчас мужчина свою вину не отрицает. Кроме того, он даже хотел признаться в совершенном родителям Натальи.

— Он утверждает, что был в тот момент в состоянии аффекта и расстройства. Утверждает, что он любил Наталью. После этого даже хотел встретиться с ее родителями, чтобы поговорить с ними и все объяснить, но ему это не удалось, — передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск. — Он утверждает, что не собирался наносить удар в поясницу и не хотел смерти девушки. Однако, в настоящее время, мужчина свою вину в содеянном признает.

Напомним, сибирячка Натлья Ч., которая находилась на 8 месяце беременности, была зверски убита в подъезде дома, где она скрывалась от своего жениха-тирана. По информации, которая стала известна КП-Новосибирск, именно он и стал убийцей Натальи. Девушку успели доставить в больницу живой, однако врачам не удалось спасти ни ее, ни малыша.

Убийцу беременной сибирячки оставят под стражей до 27 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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