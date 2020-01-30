2020-01-30T12:13:37+03:00
Общество

«Вытащили за 10 минут»: водителя грузовика с мороженым, застрявшем на трассе, спасли

В кювете он ночевал двое суток
Надежда РЫЖКИНА
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Водитель всё-таки догадался позвонить спасателямВодитель всё-таки догадался позвонить спасателям
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Грузовик с мороженым, которого под Новосибирском выбросило с дороги в кювет, благополучно достали. Водителю пришлось ночевать в разбитой машине двое суток. Никто не приходил к нему на помощь, лишь неравнодушные водители привозили поесть.

Он догадался позвонить в территориальное управление дорог

— Мужчина позвонил около 12:15, но я не могла его расслышать, и он меня тоже — связь была плохая, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск диспетчер ТУАД. — Я поняла, что человек в беде, и стала перезванивать ему. Где-то через полчаса дозвонилась — водитель нашел место, где связь хорошая. Он рассказал, что чуть не столкнулся с КамАЗом и вылетел с дороги. Выехала техника из Тогучинского ДРСУ, быстро и бесплатно помогла. Справились всего за десять минут.

В диспетчерской уточнили, что помощь была хоть быстрой, но нелегкой. Технику пришлось дополнительно нагрузить песком, чтобы она стала тяжелее грузовика с мороженым и смогла его вытащить.

Напомним, инцидент произошел утром 29 января. Уходя от столкновения, грузовик с мороженным свалился с трассы и застрял в снегу. Через какое-то время на помощь вернулся КамаАЗ, но вытащить пятитонную махину из кювета не смог. Пытались помочь и другие машины — но все без толку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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